Путин подписал указ о спецпорядке маркировки товара из-за санкций
Президент России Владимир Путин утвердил специальный порядок приема документов на маркировку товара. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В документе уточняется, что указ подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки», а также стран и международных организаций, поддержавших предложение президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из России.
Главная цель указа — противостоять незаконному товарообороту в стране. Ответственной за рассмотрение правовых актов по требованиям маркировки и вступление их в силу понесет госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции, сообщается в документе.
Накануне Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом по решению российско-украинского конфликта. Он пригрозил ввести вторичные 100-процентные пошлины в отношении продукции из России, если урегулирования по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «И ты, Трамп».