Путин подписал указ о спецпорядке маркировки товара из-за санкций

Президент России Владимир Путин утвердил специальный порядок приема документов на маркировку товара. Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В документе уточняется, что указ подписан «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки», а также стран и международных организаций, поддержавших предложение президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из России.

Главная цель указа — противостоять незаконному товарообороту в стране. Ответственной за рассмотрение правовых актов по требованиям маркировки и вступление их в силу понесет госкомиссия по противодействию незаконному обороту промпродукции, сообщается в документе.

Накануне Дональд Трамп заявил, что недоволен переговорным процессом по решению российско-украинского конфликта. Он пригрозил ввести вторичные 100-процентные пошлины в отношении продукции из России, если урегулирования по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «И ты, Трамп».