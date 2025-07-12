Для восстановления электроснабжения Таганрога понадобилось 10 дизель-генераторов
В Таганроге для восстановления электроснабжения после аварии на высоковольтных кабельных линиях понадобилось десять дизель-генераторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Пять резервных источников электроснабжения запитывают ул. Гарибальди, Комсомольский спуск, пер. Гарибальди и Комсомольский бульвар. В ближайшее время в городе будут установлены еще пять дизель-генераторов.
На данный момент задействовано семь единиц техники и семь бригад. Энергетики продолжают устранять технологические нарушения на высоковольтных кабельных линиях, заменено 3 автоматических выключателя в ДНТ «Портовик», ДНТ «Омега» и ДНТ «Мичуринец».
Аварийное отключение электроснабжения потребителей Таганрога произошло утром 12 июля. Работы продолжаются.