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Для восстановления электроснабжения Таганрога понадобилось 10 дизель-генераторов

В Таганроге для восстановления электроснабжения после аварии на высоковольтных кабельных линиях понадобилось десять дизель-генераторов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Пять резервных источников электроснабжения запитывают ул. Гарибальди, Комсомольский спуск, пер. Гарибальди и Комсомольский бульвар. В ближайшее время в городе будут установлены еще пять дизель-генераторов.

На данный момент задействовано семь единиц техники и семь бригад. Энергетики продолжают устранять технологические нарушения на высоковольтных кабельных линиях, заменено 3 автоматических выключателя в ДНТ «Портовик», ДНТ «Омега» и ДНТ «Мичуринец».

Аварийное отключение электроснабжения потребителей Таганрога произошло утром 12 июля. Работы продолжаются.

Наталья Белоштейн

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