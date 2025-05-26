Выскочивший на трассу «Кола» лось спровоцировал ДТП со смертельным исходом

Водитель Volkswagen Polo погиб в результате столкновения с другой иномаркой на 169 км автодороги «Кола». Перед аварией на трассу выскочил лось, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Дикое животное попало под колеса Mitsubishi Outlander в ночь на 26 мая. От удара иномарку выбросило на встречку, где машина столкнулась с Volkswagen, за рулем которого был 36-летний водитель.

Последний погиб на месте аварии. В результате дорожного происшествия пострадали пять человек, четверо из них доставлены в больницу. Это все, кто следовал по трассе на Mitsubishi Outlander.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аварией с двумя фурами и лазурным автобусом на Московском шоссе занялась прокуратура.

Татьяна Титаева