Экс-руководитель компании по реконструкции железнодорожного вокзала Перми признан банкротом

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего руководителя компании «РВ-Пермь» Алексея Шабалина. Об этом свидетельствуют документы суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Шабалин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Алексей Шабалин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С заявлением о самобанкротстве господин Шабалин обратился в суд 28 апреля 2025 года, указав наличие задолженности в размере 14,5 млн руб. и неспособность удовлетворить ее в полном объеме. В ходе рассмотрения заявления суд установил, что «должник не состоит в браке, на иждивении нет несовершеннолетних детей. У должника имеется автомобиль, отсутствует иное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу с последующей реализацией в процедуре банкротства». 4 июля 2025 года суд удовлетворил заявление господина Шабалина и ввел в его отношении процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Компания «РВ-Пермь» была создана для реализации проекта реконструкции железнодорожного вокзала Пермь II в 2012 году. По условиям соглашения между Пермским краем и РЖД, ее учредителями должен был стать регион, а также ОАО «РЖД — развитие вокзалов». Краевые власти перечислили в уставный капитал общества 150 млн руб. Предполагалось, что такую же сумму в совместное предприятие внесет и головная организация — «РЖД — развитие вокзалов». Средства должны были быть направлены на создание проектно-сметной документации транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Пермь II. Алексей Шабалин возглавлял ОАО с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года.

В июле 2018 года Ленинский суд Перми признал господина Шабалина виновным в растрате средств «РВ-Пермь» и приговорил к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 250 тыс. руб.