Группа подозреваемых в финансировании терроризма задержана в Хабаровске

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена деятельность группы иностранных граждан, переводивших средства для финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба ведомства 15 июля. Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по фактам содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

В распространенном пресс-релизе говорится, что в ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями террористов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Эрнест Филипповский, Хабаровск