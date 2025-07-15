Китай в первом полугодии нарастил ВВП на 5,3%

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в январе—июне увеличился на 5,3% к аналогичному периоду прошлого года, следует из материалов Госстата КНР. Объем ВВП по итогу отчетного периода превысил 66 трлн юаней ($9,21 трлн).

Ранее, на пресс-конференции 9 июля, глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе спрогнозировал рост ВВП по итогам 14-й пятилетки (2021—2025 годы) на 35 трлн юаней ($4,89 трлн), — до 140 трлн юаней ($19,5 трлн).

За первые четыре года пятилетки средний темп роста ВВП в стране составлял 5,5%. В 2024 году фиксировался рост 5%, такой же показатель ожидается в текущем году.

Как сообщал «Ъ», Всемирный банк прогнозировал наибольшую устойчивость для китайской экономики. Несмотря на объявленную со стороны США тарифную войну, ВВП КНР предсказывался рост на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026-м. Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз роста в 2025 и 2026 году в 4%. Swiss Re предполагал, что рост ВВП Китая замедлится в 2025-м до 4,7% по причине спада экономической активности на фоне ввода пошлин и общей неопределенности.

Эрнест Филипповский, Хабаровск