Сенат США воздержится от продвижения новых санкций против России

Сенат США отложит продвижение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых антироссийских санкций после заявлений президента Дональда Трампа. Об этом заявил глава Республиканской партии в сенате Джон Тьюн.

«Прямо сейчас президент намерен сделать кое-что из этого самостоятельно. Если в какой-то момент президент решит, что это (принятие законопроекта — “Ъ”) разумно и принесет дополнительную пользу, усилив рычаги влияния… то мы это сделаем»,— сказал он журналистам.

14 июля Дональд Трамп сделал обещанное заявление по украинскому кризису, пообещав начать поставки оружия Киеву на деньги европейских союзников и пригрозив ввести «очень суровые» пошлины в 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) предложил законопроект о санкциях, предусматривающий введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. Дональд Трамп заявлял, что принятие этого законопроекта конгрессом будет зависеть исключительно от его решения.

Подробнее о заявлении президента США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».