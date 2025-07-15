Латвия перестала принимать российские загранпаспорта без биометрии

С 15 июля Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД страны.

Кроме того, Латвия прекратила выдачу виз по паспортам, не содержащим биометрические данные, а также прекратила принимать заявления на вид на жительство от граждан России без подобных паспортов. Со вступлением закона в силу, россиянам с действующей Шенгенской визой без биометрических данных также запрещен въезд в Латвию.

Граждане России с ранее выданными долгосрочными визами или видами на жительство смогут оставаться в Латвии. Им предоставляется переходный период до 15 января 2026 года для замены загранпаспорта на новый с биометрическими данными.

С 1 июня россиянам также запрещен въезд в Литву по загранпаспортам без биометрических данных. Исключение — транзит по железной дороге из Калининграда и обратно. О запрете на въезд по небиометрическим паспортам граждан РФ ранее заявили Франция, Дания, Исландия, Чехия и Эстония.