Утечки данных в России сократились на 15%

Количество утечек данных у российских компаний в 2025 году снизилось более чем на 15% год к году, сообщают эксперты по кибербезопасности. По данным ГК «Солар» («Ростелеком»), число инцидентов в первом полугодии сократилось на 15%, а объем опубликованных данных — в 2,5 раза. Аналогичную динамику фиксирует F6: в январе–марте выявлено 67 новых утечек, что на 29% меньше, чем годом ранее.

Основными мишенями хакеров остаются ритейл и e-commerce — на них приходится большая часть компрометации данных. В 2024 году, по оценкам InfoWatch, было утрачено 1,5 млрд записей пользователей. Госсектор в 2025-м составил 13% утечек, логистика — минимум.

Эксперты связывают снижение с оборотными штрафами за нарушения защиты данных, введенными в мае, а также с блокировками Telegram-каналов, распространяющих украденную информацию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».