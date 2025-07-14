В Ленобласти до конца года планируют открыть 12 новых школ и детских садов

До конца текущего года на территории Ленинградской области планируется открыть 12 новых объектов образования — пять школ и семь детских садов. Об этом в ходе аппаратного совещания в региональном правительстве в понедельник, 14 июля, сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

По словам госпожи Ребровой, девять образовательных учреждений откроются для учеников уже к 1 сентября. Новые социальные объекты появятся в Новом Девяткино, Кудрово, Мурино, Лодейном Поле, Гатчине, Янино-1, Новоселье, поселках Ковалево (Всеволожский район) и Новогорелово (Ломоносовский район).

Также в 2025 году 11 объектов введут в эксплуатацию после капитального ремонта по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». В общей сложности за пятилетний период с 2022 по 2027 год программа предусматривает ремонт и переоснащение 30 объектов, отметили в правительстве Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в новом учебном году в Ленобласти школьникам будут ставить оценку за поведение. 47-й регион вошел в число семи пилотных субъектов РФ, где будет апробирована эта система.

Андрей Цедрик