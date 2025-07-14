HBO начала съемки сериала о Гарри Поттере и показала главного героя в гриме

HBO официально начала съемки нового телесериала о Гарри Поттере. Об этом сообщает Variety.

Съемки проходят на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Великобритании, где снимались фильмы оригинальной франшизы по романам Джоан Роулинг. Съемки начались почти день в день через 15 лет после премьеры последнего фильма франшизы — «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2».

По случаю начала съемок компания представила первые изображения Доминика Маклафлина в роли Гарри Поттера — разумеется, в характерных круглых очках и школьной форме.

HBO запланировала премьеру сериала на 2027 год.

Андрей Келекеев