Из убийства вычли поджог

В Краснодаре в ходе процесса об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, совершенном в 2023 году в ходе разбойного нападения, суд прекратил уголовное преследование подсудимых Арама Татосяна и Анатолия Двойникова по эпизодам о поджоге автомобиля и о похищении документов погибших — у этих преступлений истек срок давности. Третий подсудимый, Демьян Кеворкьян, отказался от уменьшения объема обвинения по нереабилитирующему основанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края Слева направо: Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд вынес постановление о прекращении уголовного преследования по части обвинений, предъявленных подсудимым Араму Татосяну и Анатолию Двойникову, обвиняемым в убийстве сотрудников event-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Об этом “Ъ” сообщил один из участников процесса.

С ходатайством об уменьшении объема обвинения к суду обратились защитники обоих подсудимых. Татосяну и Двойникову помимо убийства и разбоя (ст. 105 и 162 УК РФ) инкриминируются поджог автомобиля (ч. 1 ст. 167 УК РФ) и похищение документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ) убитых аниматоров. Преступление было совершено в апреле 2023 года, таким образом, двухлетний срок давности по двум последним статьям истек.

Арам Татосян и Анатолий Двойников не возражали против прекращения уголовного преследования по сроку давности, то есть по нереабилитирующему основанию.

Третий подсудимый, Демьян Кеворкьян, которого обвинение считает лидером преступной группы, не согласился с таким подходом и намерен доказывать в суде свою невиновность по всем эпизодам обвинения.

Как ранее сообщал “Ъ”, в ночь на 29 апреля 2023 года 37-летний директор event-агентства Кирилл Чубко и 18-летняя аниматор Татьяна Мостыко ехали на автомобиле из станицы Ленинградской Краснодарского края, где они работали на праздничном мероприятии, домой в город Усть-Лабинск. Кирилл Чубко позвонил жене и сказал, что в районе станицы Березанской у автомобиля пробило колесо, но какие-то парни взялись ему помочь.

После этого мужчина перестал выходить на связь, а его жене начали приходить сообщения о снятии средств с банковской карты. Родственники пропавших организовали поиски, сгоревший автомобиль вскоре был обнаружен в лесополосе, а по записям камер видеонаблюдения у банкоматов удалось быстро установить личности злоумышленников.

Жители края Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников были задержаны и показали места, где они закопали тела убитых аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Оказалось, что лидер группы Кеворкьян недавно освободился из мест лишения свободы. По данным обвинения, он нашел своих друзей Татосяна и Двойникова, чтобы вместе совершать нападения на водителей автомобилей.

В ночь на 29 апреля, проезжая мимо станицы Березанской, злоумышленники увидели стоящую на обочине машину. Они остановились и вступили в разговор с Кириллом Чубко, предложив помощь в замене колеса.

Во время разговора злоумышленники напали на аниматоров, связали их и начали объезжать окрестные населенные пункты, снимая средства с карточек своих жертв. Всего Кеворкьяну, Татосяну и Двойникову досталось 570 тыс. руб., также они похитили золотые украшения и документы своих жертв. После этого фигуранты, говорится в деле, убили Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко, нанеся каждому множество ножевых ранений.

В ходе процесса в Краснодарском краевом суде Арам Татосян и Анатолий Двойников частично признали вину. Демьян Кеворкьян отрицает свою причастность к преступлениям.

Анна Перова, Краснодар