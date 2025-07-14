США подтвердили возможность управления Зангезурским коридором американской компанией

Посол США в Турции Том Баррак сообщил, что американская сторона предложила взять на себя управление будущим транспортным коридором, который должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. О том, что маршрут, контроль за которым должна была осуществлять Россия, может взять в аренду частная американская компания, прежде сообщал Фонд Карнеги (внесен в РФ в реестр иноагентов и включен в перечень нежелательных НПО) и СМИ.

«Они (Армения и Азербайджан.— ''Ъ'') спорят из-за 32 километров дороги, но это не шутка. Это продолжается уже десять лет — 32 км дороги. Итак, что происходит, Америка приходит и говорит: «Хорошо, мы это заберем. Дайте нам 32 км дороги в аренду на сто лет, и вы все можете ею поделиться»,— сказал Том Баррак на брифинге в Нью-Йорке.

Согласно трехстороннему заявлению Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года, контроль за транспортным сообщением в регионе должна осуществлять погранслужба ФСБ. Но Армения предложила альтернативный транспортный проект («Перекресток мира»), в рамках которого вся инфраструктура будет действовать под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые она проходит: Армении, Азербайджана, Турции, Ирана — без участия России.

Источник Middle East Eye сообщил, что позднее Турция предложила передать управление коридором частной компании, которая устроит Армению и Азербайджан. Однако, по данным издания, Ереван потребовал, чтобы контроль осуществлялся и на территории Нахичеванской Автономной Республики, а Баку этот вариант отверг. Прежде официальные лица США не комментировали возможность своего участия в транспортном проекте. Госдепартамент на прошлой неделе сообщил, что у ведомства «нет какой-либо информации относительно публикаций в прессе» по этой теме.

Об отношениях Баку и Еревана — в материале «Ъ» «Азербайджан и Армения поднялись на высший уровень».

Лусине Баласян