Комитет ГД одобрил повышение госпошлин для водителей и мигрантов с 1 сентября

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о введении новых государственных пошлин и повышении действующих. Поправки в Налоговый кодекс преимущественно коснутся автомобилистов и иностранцев. Предполагается, что проект рассмотрят на заседании 15 июля.

Проект поправок был внесен правительством на рассмотрение 7 июля. Согласно документу, с 1 сентября 2025 года стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб., регистрация автомобиля с выдачей номеров — с 2 тыс. до 3 тыс. руб. Плата за получение ПТС в проекте увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб. Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб.

Документ также вводит для иностранных граждан 500-рублевую пошлину за постановку на учет по месту пребывания (сейчас это бесплатно). Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повышается с 430 до 1 тыс. руб. Пошлина за переоформление патента на работу составит 4,2 тыс., столько же будет стоить пошлина за продление срока действия патента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Госуслуги тянут вверх».

Полина Мотызлевская