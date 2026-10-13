«В проекте побеждает реализм в романтическом притчевом изводе»
Дмитрий Буткевич — о выставке работ Андрея Есионова
13.10.2026, 14:09
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В новеньком жилом комплексе Victory Park Residences, который, как ясно из названия, расположен аккурат на границе парка Победы и на фоне парка, если смотреть с Кутузовского, планируется организовать новый арт-кластер. Об этом мне рассказала будущий куратор будущей художественной структуры Зельфира Трегулова. Очень приятно, что теперь она не просто бывший директор Третьяковки, а снова вернулась к искусствоведческой деятельности. Как она сама говорит: «Много пишу, и не только мемуары, курирую».
В планах — крупное арт-пространство в самом теле, так сказать, комплекса, где будут большие многосоставные музейно-выставочные проекты. А пока открылось pop-up-пространство будущей галереи Андрея Есионова его же выставкой «Мгновение и вечность».
Есионов — мой абсолютный ровесник, по преимуществу акварелист. На родине он не очень известен, хотя является полным академиком Российской академии художеств, а еще почетным — во Флорентийской академии. И вот в Италии он очень популярен и выставляем. У нас его ценят меценат и благотворитель, девелопер Анвар Маметов, человек, который и поддержал открытие выставки работ Есионова.
Разместилась она в отдельно стоящем от жилого комплекса стеклянном здании общественно-культурного назначения. Я заметил зону для переговоров, детских игр и во входной зоне собственно небольшое выставочное пространство, сделанное очень изящно, с отличным музейным светом и витринами. Слово Зельфире Исмаиловне:
«Проект камерный. Это 25 акварелей Андрея Есионова, которые я отбирала из корпуса в 300 с чем-то работ. Задача этой выставки — сделать какое-то очень концентрированное высказывание, которое, мне кажется, сегодня крайне своевременно. Как раз момент дискуссии: какое искусство нам нужно?»
Трегулова имеет в виду споры о востребованности либо реалистического, либо концептуального искусства, либо вообще ИИ-арта. В этом проекте однозначно побеждает реализм в своеобразном романтическом притчевом изводе. Далее, кстати, обещают, что пространство значительно расширится (там есть куда строить), и мы увидим живопись и монументальные проекты автора. Оно войдет в состав нового арт-кластера.