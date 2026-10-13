«В проекте побеждает реализм в романтическом притчевом изводе»

В новеньком жилом комплексе Victory Park Residences, который, как ясно из названия, расположен аккурат на границе парка Победы и на фоне парка, если смотреть с Кутузовского, планируется организовать новый арт-кластер. Об этом мне рассказала будущий куратор будущей художественной структуры Зельфира Трегулова. Очень приятно, что теперь она не просто бывший директор Третьяковки, а снова вернулась к искусствоведческой деятельности. Как она сама говорит: «Много пишу, и не только мемуары, курирую».