Getty Images начинает процедуру управляемого банкротства
13.10.2026, 14:02
Американский банк фото и изображений Getty Images объявил о планах подать заявление о банкротстве в рамках финансовой реструктуризации бизнеса и стать частной компанией.
Решение было принято после того, как в конце июня сорвалась сделка по слиянию с конкурентом Shutterstock на сумму $3,7 млрд. Сделку заблокировал британский антимонопольный регулятор, потребовавший продажи редакционного бизнеса Shutterstock. Тогда Getty Images отказалась от слияния.
Компания проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Там ее акции торговались с июля 2022 года. Предварительно согласованная процедура банкротства завершится к концу года. Партнерами Getty Images выступят инвестиционная фирма Koch Equity Development и семья Гетти, которые обязались предоставить до $533 млн нового капитала. Компания подчеркивает, что реструктуризация не повлияет на ее операционную деятельность, сотрудников и партнеров.
В Getty Images отметили снижение спроса на сервис iStock из-за распространения инструментов на базе ИИ. Несмотря на это, компания ожидает рост своего редакционного подразделения и намерена укрепить финансовую базу для дальнейших инвестиций.