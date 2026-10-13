Getty Images начинает процедуру управляемого банкротства

Компания проведет делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Там ее акции торговались с июля 2022 года. Предварительно согласованная процедура банкротства завершится к концу года. Партнерами Getty Images выступят инвестиционная фирма Koch Equity Development и семья Гетти, которые обязались предоставить до $533 млн нового капитала. Компания подчеркивает, что реструктуризация не повлияет на ее операционную деятельность, сотрудников и партнеров.