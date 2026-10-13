Сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» признал вину частично
13.10.2026, 14:00
Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя Арама Никогосяна, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Мужчина частично признал вину. Журналистка подала к нему иск на 1,5 млн руб.
Пострадавшая заявила, что после аварии с ней никто не связывался, извинений ей не приносили и помощи в лечении не предлагали. «Мною заявлен гражданский иск к обвиняемому в размере 1,5 млн руб.»,— сказала госпожа Чаковская в суде (цитата по «РИА Новости»).
Подсудимый попросил суд о переквалификации предъявленного ему обвинения со второй части ст. 264 УК (оставление места ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью) на первую часть (без учета оставления места аварии). Также он готов возместить моральный ущерб потерпевшей, передает ТАСС.