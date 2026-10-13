Сбивший пиар-директора журнала «Москвичка» признал вину частично

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении водителя Арама Никогосяна, сбившего пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую. Мужчина частично признал вину. Журналистка подала к нему иск на 1,5 млн руб.