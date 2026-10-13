Visa создаст в Китае подразделение для проведения платежей по картам

До этого Visa сотрудничала с китайскими банками в рамках выпуска кобрендовых карт. Например, китайский платежный оператор UnionPay обеспечивает обработку трансакций внутри Китая, а Visa — за рубежом. В январе Visa сообщила, что карты, выпущенные в материковом Китае, можно привязать к Apple Pay для использования за границей.