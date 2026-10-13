Visa создаст в Китае подразделение для проведения платежей по картам
13.10.2026, 14:07
Американский оператор платежей — компания Visа — получил одобрение Народного банка Китая (НБК) для создания в Китае внутреннего клирингового учреждения по банковским картам. Ранее такие разрешения уже получили другие американские операторы платежей — Mastercard и American Express.
«Более 40 лет Visa активно участвует в динамично развивающейся платежной системе Китая. Мы рассчитываем предпринять необходимые шаги в соответствии с правилами НБК для начала работы на внутреннем рынке Китая»,— заявил генеральный директор Visa Райан Макинерни.
До этого Visa сотрудничала с китайскими банками в рамках выпуска кобрендовых карт. Например, китайский платежный оператор UnionPay обеспечивает обработку трансакций внутри Китая, а Visa — за рубежом. В январе Visa сообщила, что карты, выпущенные в материковом Китае, можно привязать к Apple Pay для использования за границей.
Переговоры руководства Visa с китайскими властями продолжались несколько лет, а в этом году проходили во время правительственных визитов. В мае господин Макинерни вошел в состав делегации американских деловых кругов, сопровождавшей президента США Дональда Трампа в Пекине, а в июне возглавил Американо-китайский деловой совет.