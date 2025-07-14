Фальсификацию молочной продукции обнаружили в Нижегородской области

Межрегиональное управление Россельхознадзора в первом полугодии 2025 года отобрало 309 проб пищевой продукции. В Нижегородской области специалисты нашли 15 некачественных товаров, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 13 пробах выявили фальсификацию жирами немолочного происхождения. Речь идет о фальсификации, когда производитель заменяет молочный жир растительными и при этом не пишет на упаковке «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира», уточнили в Федеральном центре охраны здоровья животных. Также специалисты нашли в образцах сорбиновую кислоту и нарушения жирно-кислотного состава.

Производителями такой продукции указаны ООО «Милково», ООО «Назаровский МКК», ООО «Молоко-К», ООО «Дикон-НК», ООО «Солюд», ООО «МК Наласинский», ООО «Молокогрупп» и ООО «Русмолоко». На предприятиях провели внеплановые проверки, у производителей отозвали декларации о соответствии продукции.

Елена Ковалева