FIFPro восстала против создателя

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) выступила с жесткой критикой президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино. В заявлении организации (его приводит газета The Independent) лидер головной футбольной структуры назван «человеком, который считает себя богом».

Очередной виток конфликта между сторонами наметился незадолго до финала клубного чемпионата мира, завершившегося в США. Накануне FIFA пошла на уступки FIFPro в споре, касающемся проблемы перегруженности футбольного календаря (речь прежде всего о гарантиях игрокам трехнедельного отпуска и как минимум 72-часового промежутка между соседними официальными матчами). При этом, по данным The Independent, представители FIFPro не были приглашены на встречу по «ключевым вопросам, касающимся здоровья игроков».

Комментируя это обстоятельство, объединение профсоюзов в очередной раз в резкой форме раскритиковало действия господина Инфантино, заявив, что он «без диалога и без уважения к тем, кто ежедневным трудом обеспечивают развитие игры» продвигал новый, расширенный формат клубного чемпионата мира. По мнению FIFPro, такой подход «является авторитарным и основан исключительно на желании извлекать выгоду», а присущая соревнованию «напыщенность» «напоминает о принципе "хлеба и зрелищ", господствовавшем в Риме времен императора Нерона».

Помимо этого, в организации подчеркнули, что «матчи проходили в неприемлемых условиях», а именно «при температуре, которая представляла угрозу физической безопасности игроков». В FIFPro настаивают, что это «ни в коем случае не должно повториться на чемпионате мира в следующем году». Мировое первенство среди сборных также примут США. Оно пройдет с 11 июня по 19 июля.

Роман Левищев