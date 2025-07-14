Похороны режиссера Александра Митты пройдут 17 июля

Кинорежиссера Александра Митту похоронят 17 июля рядом с супругой Лилией Майоровой, сообщил ТАСС помощник режиссера Геннадий Иванов. На каком именно кладбище состоится траурная церемония — он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. СМИ сообщали, что причиной смерти режиссера стал рак почки, в последнее время он был на паллиативном лечении.

Митта окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1961 году вышел его первый фильм — экранизация пьесы Александра Хмелика «Друг мой, Колька». Всего на счету режиссера — 20 фильмов и сериалов. Среди них «Сказка странствий» (1983), «Затерянный в Сибири» (1990), «Шагал — Малевич» (2013), а также телевизионные сериалы «Граница. Таежный роман» (2000), «Лебединый рай» (2005). В разные годы был сценаристом и режиссером выпусков сатирического киножурнала «Фитиль» (1962–2003).

Полина Мотызлевская