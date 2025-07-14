Австралия проведет крупнейшие военные учения с участием 19 государств

В Австралии начались беспрецедентные по масштабу военные учения Talisman Sabre, в которых примут участие многие страны Западной Европы и Индо-Тихоокеанского региона. Церемония открытия прошла в заливе Сиднея при участии главнокомандующих военных сил США и Австралии. В день мероприятия Австралия впервые протестировала американские РСЗО HIMARS.

В этом году учения будут проходить три недели и продлятся до 4 августа. В них примут участие 35 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе из Франции, Германии, Южной Кореи и Японии. Малайзия и Вьетнам будут присутствовать в качестве наблюдателей. Об этом стало известно из сообщения на сайте посольства США в Австралии

В ходе учений страны будут отрабатывать обширный комплекс маневров. «От учений с боевой стрельбой и полевых тренировок до высадки десанта, маневров сухопутных войск и боевых действий авиации. Talisman Sabre объединяет военнослужащих со всего мира, предоставляя им непревзойденную возможность тренироваться на морской, сухопутной, воздушной, космической и кибернетической аренах»,— написал министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой на своей странице X.

Talisman Sabre — это крупные двусторонние военные учения, которые регулярно проводятся США и Австралией с 2005 года. Обычно они проходят на территории Австралии раз в два года по нечетным годам и являются крупнейшими в регионе. С 2015 года к учениям присоедениились Япония и Новая Зеландия, таким образом впервые расширив список стран участников по подготовке военных. Позже список дополнялся другими государствами.

Днем ранее 13 июля Пентагон заявил, что влястям Японии и Австралии необходимо четко определить свою роль в случае войны США и Китая за Тайвань.

Александр Одиноков