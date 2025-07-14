Loro Piana поместили под судебный надзор за использование незаконного труда в Китае

Утром 14 июля суд Милана принял решение поместить производителя люксовых товаров и аксессуаров Loro Piana под судебный контроль сроком на один год. Суд пошел на такой шаг после того, как выяснилось, что компания использовала труд китайских рабочих, при котором нарушались их права и применялась чрезмерная эксплуатация. Таким образом, компанию признали виновной в нарушении требования итальянского законодательства в области трудовых прав.

Теперь Loro Piana, которая входит во французский люксовый холдинг LVMH, в течение года должна привести свои трудовые отношения с китайскими рабочими в соответствие с требованиями итальянского законодательства. Если суд придет к выводу, что компании удалось это сделать, он снимет с нее свой контроль.

Loro Piana стала уже пятой люксовой компанией, которую миланский суд поместил под свой надзор из-за использования незаконного труда в Китае. С декабря 2023 года такой мере подверглись компании Valentino, Armani, итальянское подразделение Christian Dior и местный производитель сумок Alviero Martini.

Евгений Хвостик