Беглого банкира Беджамова вновь приговорили к 14 годам после пересмотра дела

Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Его окончательно признали виновным в четырех эпизодах присвоений или растрат. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Беджамов

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости Георгий Беджамов

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Беджамов в 2009 году со своей сестрой — президентом «Внешпромбанка» Ларисой Маркус — занимались хищениями денег банка. Вплоть до декабря 2015 года они выдавали невозвратные кредиты на подконтрольные счета граждан и организаций. Также злоумышленники списывали деньги с депозитных счетов клиентов. Всего фигуранты похитили более 156 млрд руб.

Вместе с Беджамовым и Маркус в схему входили вице-президент Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, глава кредитного отдела Мария Клюева и другие. Ларисе Маркус и Елене Глушаковой уже вынесли приговоры за хищение денег банка. Сам Георгий Беджамов скрывается в Великобритании, он не признает вину.

Банкиру уже вынесли приговор в декабре 2024 года. Тогда его также заочно посадили на 14 лет и удовлетворили иски на свыше 133 млрд руб. Однако в апреле этого года Мосгорсуд отменил решение Хамовнического райсуда и дело отправили на пересмотр.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Банкир расплатился заочно».

Никита Черненко