Суд отменил приговор экс-совладельцу Внешпромбанка Беджамову о растрате 156 млрд

Мосгорсуд отменил приговор Хамовнического суда Москвы, который признал бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова виновным в растрате 156 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

17 декабря 2024 года Хамовнический суд признал Беджамова виновным в присвоении средств, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Ему назначили 14 лет лишения свободы. Суд удовлетворил гражданские иски ООО «Внешпромбанк» на суммы более 113 млрд руб и 30,5 млрд руб.

Георгий Беджамов скрылся от следствия в Великобритании, поэтому суд рассматривал его дело заочно. По версии следствия, в апреле 2009 года Беджамов и его сестра Лариса Маркус, президент Внешпромбанка, создали преступную группу для хищения средств. В неё вошли вице-президент Екатерина Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, а также руководитель кредитного отдела Мария Клюева.

С апреля 2009 года по декабрь 2015 года, по данным следствия, они присвоили около 156 млрд рублей, выдавая невозвратные кредиты на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывая деньги с депозитных счетов клиентов без их ведома. Сам Беджамов вину не признаёт.