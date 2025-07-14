Арестован начальник отдела транспортной полиции нижегородского аэропорта

В Нижнем Новгороде задержали начальника линейного отдела полиции, расположенного в аэропорту «Чкалов». По данным Приволжского управления на транспорте МВД России, задержание прошло в рамках расследования уголовного дела о незаконной миграции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В полиции уточнили, что начальник линейного отдела помогал иностранцам, допустившим в России нарушения миграционного законодательства, избежать административного наказания и выехать на родину. «Для этого он вступил в договорные отношения с действующими сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту Нижнего Новгорода и привлек к противоправным действиям других сообщников»,– говорится в сообщении пресс-службы транспортной полиции.

По решению суда, сотрудник транспортной полиции отправлен под арест. В случае, если вина полицейского будет доказана в суде, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июня сотрудники ФСБ и МВД раскрыли в аэропорту Нижнего Новгорода канал незаконной миграции. Участники группы, среди которых сотрудники полиции и гражданские лица, находили среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства и за определенную плату помогали им выехать из России.

Шестерых обвиняемых суд по ходатайству следствия отправил под арест. В случае подтверждения вины сотрудники транспортной полиции также будут уволены.

Андрей Репин