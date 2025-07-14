Экс-депутат горсовета Уфы и бывший владелец «Госстроя» подал жалобу на приговор

Бывший владелец ГК «Госстрой» и депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве ЖК «Московский», пытается обжаловать приговор, указывается на сайте Октябрьского райсуда Уфы. В апреле он был приговорен к 5,5 года колонии общего режима. Дата заседания в Верховном суде Башкирии еще не назначена.

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Как сообщал «Ъ-Уфа», два других фигуранта дела о мошенничестве — бывший финансовый директор компании «Госстрой менеджмент» Павел Степанов и экс-гендиректор ООО «Башнафтатранс» Игорь Тюрин (генподрядчик «Госстроя») — были приговорены к трем и четырем годам условно. Суд установил, что в 2013–2021 годах под видом строительства четырех многоквартирных домов в комфорт-квартале «Московский», ограниченном улицами Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе, они заключали договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве. Получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, фигуранты уголовного дела не завершили работы и похитили не менее 1,1 млрд руб. Вину подсудимые не признали.

Прокуратура, просившая назначить каждому из подсудимых девять лет колонии общего режима, направила в суд апелляционное представление в связи с мягкостью приговора.

Венера Хисамова