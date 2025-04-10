Топ-менеджеры «Госстроя» выстроились для приговора

Вчера Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор владельцу ГК «Госстрой», экс-депутату горсовета Уфы Кириллу Бадикову и двум его сообщникам за мошенничество, совершенное в особо крупном размере при строительстве жилого комплекса «Московский». Господину Бадикову назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима, остальные фигуранты дела отделались условными сроками и штрафами. Гособвинение просило приговорить каждого к девяти годам лишения свободы. Иск Фонда развития территории о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 млрд руб. был оставлен без удовлетворения. По подсчетам «Ъ», Кирилл Бадиков, содержащийся в СИЗО с марта 2022 года, отбыл уже четыре с половиной года. В прокуратуре Башкирии и сторона подсудимых сообщили, что примут решение об обжаловании приговора после изучения его мотивировочной части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец компании «Госстрой» Кирилл Бадиков пробыл в заключении большую часть назначенного наказания

Фото: Венеры Хисамовой, Коммерсантъ Владелец компании «Госстрой» Кирилл Бадиков пробыл в заключении большую часть назначенного наказания

Фото: Венеры Хисамовой, Коммерсантъ

Вчера судья Октябрьского райсуда Уфы Радмир Гаймалеев вынес приговор по уголовному делу в отношении владельца ГК «Госстрой», бывшего депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова, экс-финансового директора управляющей организации «Госстрой менеджмент» Павла Степанова и бывшего гендиректора ООО «Башнафтатранс» Игоря Тюрина (генподрядчик «Госстроя»). Все трое признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кирилла Бадикова приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 млн руб., Игоря Тюрина — к четырем годам условно со штрафом 800 тыс. руб., а Павла Степанова — к трем годам условно со штрафом 500 тыс. руб.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски 30 потерпевших и взыскал с осужденных компенсацию морального вреда на общую сумму около 600 тыс. руб. При этом иск федерального Фонда развития территории о возмещении ущерба, причиненного преступлением, на сумму 3 млрд руб. был оставлен без удовлетворения. Мотивировочная часть приговора в суде не оглашалась.

Кирилл Бадиков содержится в уфимском СИЗО №1 с марта 2022 года. По подсчетам «Ъ», он отбыл уже 4,5 из назначенных 5,5 лет, учитывая, что один день содержания под стражей засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

На одном из последних заседаний помощница прокурора Октябрьского района Клара Гизуллина, выступая в прениях, просила назначить каждому подсудимому наказание в виде девяти лет в колонии общего режима, указывая, что они «заслуживают длительной изоляции от общества», несмотря на наличие несовершеннолетних детей и отсутствие судимостей.

Уголовное дело расследовалось Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии. Поводом для вмешательства следователей стала остановка строительства ЖК «Московский» в квартале улиц Сун-Ят-Сена, Айской и Большой Московской в Уфе. Как выяснило следствие, подсудимые в 2013-2021 годах заключили договоры паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве, но обязательства не исполнили. Квартиры должны были быть готовы к концу 2019 года, но позже срок перенесли на октябрь 2023 года. По мнению следствия, подсудимые, получив не менее 2,3 млрд руб., достаточных для строительства жилья, похитили не менее 1,1 млрд руб.

Достраивать комплекс изначально должна была подмосковная группа компаний «Садовое кольцо», которая в 2019 году подписала с «Госстроем» соответствующее соглашение и реализовала три его проблемных проекта: ЖК «Белая река», «Эрмитаж Горсовет» и «Дом на Ленина». Однако не получив земельный участок в счет завершения строительства «Московского», «Садовое кольцо» расторгло договор, а права на достройку перешли Фонду развития территорий, который выплатил компенсации дольщикам на сумму свыше 4 млрд руб.

Потерпевшими по делу признали свыше 1,1 тыс. человек.

Подсудимые хищение денег не признали.

В пресс-службе прокуратуры на вопрос «Ъ» о подаче апелляционного представления сообщили, что решение примут после изучения мотивировочной части приговора.

Адвокат Аскар Рахматуллин, представляющий интересы Кирилла Бадикова, заявил, что, «учитывая нашу позицию о невиновности Кирилла Владимировича в мошенничестве», он, вероятно, подаст апелляционную жалобу на приговор. «Все же нужно посмотреть мотивировочную часть приговора, после получения которой мы обсудим дальнейшие действия»,— отметил адвокат.

Павел Степанов сообщил, что он и Игорь Тюрин будут обжаловать приговор.

Венера Хисамова