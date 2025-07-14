Кубанский бизнес чаще всего в ЮФО приобретает отечественные ветпрепараты

Спрос на российские ветеринарные препараты в Южном федеральном округе за последний год увеличился более чем на 50%, свидетельствуют данные электронной торговой площадки «ТендерПро». Одновременно зафиксировано сокращение интереса к продукции иностранных производителей, особенно из США — на 63,7%, Франции — на 18,6% и Германии — на 7,1%.

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Наибольшую активность в закупках отечественных ветпрепаратов демонстрируют компании Краснодарского края, на долю которых приходится 47% всех тендеров. Второе место занимает Ростовская область (29,2%), третье — Волгоградская (14,8%).

По словам коммерческого директора «ТендерПро» Елены Астафьевой, рост активности связан с уходом с российского рынка ряда зарубежных компаний и переориентацией бизнеса на отечественных производителей. За последний год число тендеров на закупку российской продукции в этом сегменте выросло почти в полтора раза. Проведение закупок через электронные площадки, по оценке оператора, позволяет снижать закупочную цену препаратов на 10–15% и получать отсрочку платежа сроком до двух месяцев.

Вячеслав Рыжков