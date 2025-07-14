Спрос россиян на недвижимость на Занзибаре, Маврикии и Сейшелах вырос вдвое

По данным Kalinka Middle East, российские покупатели недвижимости начали проявлять интерес к Занзибару (Танзания), Маврикию и Сейшелам. Среди россиян спрос на эти направления вырос в два раза по сравнению с предыдущими годами, следует из пресс-релиза компании (есть у «Ъ»).

Среди российских покупателей преобладают частные инвесторы и предприниматели, рассматривающие недвижимость для долгосрочного проживания с возможностью налоговой оптимизации. Их возраст — от 35 до 55 лет, средний бюджет сделки — от $250 тыс. до $600 тыс. Цены за объекты стартуют от $150 тыс. в Занзибаре и достигают более $1 млн на Сейшелах. Страны предлагают инвестиции в отельные проекты с доходностью от аренды в гостиничном сегменте от 10%, от краткосрочной аренды — 6–8%.

В числе причин для повышения интереса к упомянутым локациям в Kalinka Middle East назвали в том числе программы резидентства. В частности, на Маврикии вид на жительство можно получить при покупке недвижимости от $375 тыс., также есть налоговые преференции для нерезидентов. Сейшелы и Танзания развивают режимы длительного пребывания для иностранных инвесторов и владельцев жилья. Компания ожидает, что интерес к недвижимости на Маврикии, Сейшелах и Занзибаре сохранится на высоком уровне в 2025–2026 годах.

О том, в каких еще странах россияне покупают жилье, читайте в материале «Ъ FM» «Недвижимость в Таиланде консолидирует спрос».