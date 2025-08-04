Сегодня исполняется 55 лет губернатору Кировской области Александру Соколову

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Соколов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет космонавт, дважды Герой Советского Союза, председатель Вятского землячества в Москве Виктор Савиных:

— Уважаемый Александр Валентинович! От души поздравляю Вас с 55-летием! Служить народу, помогать развиваться целому региону — задача непростая, требующая больших усилий, воли и самоотдачи. Но именно такие руководители, как Вы, формируют современную Россию. Кировской области нужен такой губернатор, как Вы,— энергичный, решительный, мудрый, честный и открытый. Вы уже сделали мою малую родину ближе и понятнее россиянам. А у моих земляков все чаще появляются новые поводы гордиться родным Вятским краем. Оставайтесь таким же деятельным, уверенным в своих силах и открытым человеком. Пусть впереди Вас ждут новые успехи и свершения на благо кировчан!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»