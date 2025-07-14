Пьяный житель поселка в Ленобласти стрелял по детям из страйкбольного оружия

В поселке Починок под Приозерском 22-летний молодой человек, перебрав с алкоголем, высунулся из окна дома 31-2 по улице Леншоссе и начал стрелять по шумевшим детям из страйкбольного оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника и составили на него протокол об административном нарушении по ст. 20.25 КоАП РФ. В результате происшествия никто не пострадал, оружие изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожилые отдыхающие устроили конфликт со стрельбой в палаточном городке на Ладоге. Всему виной громкий звук из акустической системы, принадлежавшей 45-летнему жителю Подмосковья.

Андрей Маркелов