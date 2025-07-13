Пожилые отдыхающие устроили конфликт со стрельбой в палаточном городке на Ладоге

Полиция проводит проверку после конфликта со стрельбой в палаточном городке на берегу Ладожского озера. Информация об инциденте в районе поселка Ларионово Приозерского района Ленобласти поступила в правоохранительные органы в 05:11 12 июля, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские установили, что на берегу Ладоги на расстоянии около 200 метров друг от друга расположились две компании, между которыми возник конфликт из-за громкой музыки в ночное время. Получив отказ сделать звук потише, 60-летний мужчина разбил молотком акустическую систему, принадлежащую 45-летнему жителю Подмосковья. В возникшую потасовку ввязался 39-летний гражданин, а на помощь пожилому участнику конфликта пришел его друг-ровесник, который выстрелил из аэрозольного устройства «Добрыня».

В результате инцидента никто из его участников за медицинской помощью обращаться не стал, отметили в полиции.

Обоих 60-летних доставили в отдел и после опроса отпустили под обязательство о явке. Житель Московской области написал заявление о порче имущества. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 13-летний школьник в Рыбацком случайно выстрелил в ногу пенсионерки из пневматической винтовки.

Андрей Цедрик