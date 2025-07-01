Школьник в Рыбацком случайно выстрелил в ногу пенсионерки из пневматической винтовки

Вечером 29 июня в полицию обратилась 69-летняя пенсионерка, которая сообщила, что неизвестный подросток у дома 49-2 по Рыбацкому проспекту выстрелил ей в ногу из пневматического оружия, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Позже полицейским поступила телефонограмма из больницы, согласно которой у пожилой петербурженки был диагностирован ушиб бедра. После оказания помощи ее отпустили домой.

Личность стрелка оперативно установили, им оказался проживавший неподалеку 13-летний школьник. Он выстрелил из пневматической винтовки из окна своей квартиры в сторону случайной прохожей.

Юного любителя стрельбы в сопровождении законных представителей вызвали в отдел полиции, где провели профилактическую беседу. Сотрудники правопорядка призвали родителей внимательнее относиться к досугу детей в период летних каникул.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двоих юных зацеперов сняли с хвоста электрички «Санкт-Петербург — Васкелово».

Андрей Маркелов