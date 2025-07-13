Суд в Италии обязал банк UniCredit покинуть Россию

Административный суд Лацио в Италии разрешил банку UniCredit начать процедуру поглощения банка Banco PM. Для этого кредитная организация обязана полностью приостановить всю деятельность на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как передает Milano Finanza, суд счел законным требование правительства Италии к UniCredit об уходе из России. Теперь кредитная организация должна дождаться нового правительственного постановления. Banco PM в свою очередь ожидает от UniCredit разъяснений по поводу процесса поглощения.

Глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что с 2022 года банк неоднократно пытался покинуть Россию, но процессу мешали санкции. По его словам, завершение боевых действий на Украине могло бы позволить кредитной организации уйти из страны на более привлекательных условиях.