В Иркутске стартовало международное авторалли «Шелковый путь»

Участники международного авторалли «Шелковый путь» начали прохождение первых этапов гонки. Старт марафону был дан 12 июля в Иркутске при участии министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который зачитал обращение президента России Владимира Путина.

«Впереди у участников-пилотов тысячи километров непростого маршрута через сибирскую тайгу, монгольские пустыни и степи, горы Алтая. Соревнования за последние годы завоевали высокий авторитет, послужат укреплению дружеских, партнерских контактов, развитию международного культурно-гуманитарного сотрудничества, обмену профессиональным опытом. Желаю спортсменам удачи, а болельщикам — ярких и незабываемых впечатлений»,— отмечается обращении Владимира Путина.

В 2025 году ралли включает в себя 11 этапов, из них два кольцевых и два марафонских этапа. Общая протяженность ралли-марафона составит 4811,5 км, из них 2402,3 — дистанции скоростных участков. В составе каравана ралли передвигается около 350 автомобилей участников и организаторов из 15 стран. Это Россия, Белоруссия, Монголия, Китай, Туркменистан, Испания, Швейцария, Германия, Казахстан, Канада, Кипр, Киргизия, Мексика, Латвия и ОАЭ. Финиш гонки намечен на 22 июля в Горно-Алтайске.

Влад Никифоров, Иркутск