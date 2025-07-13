«Курорт Усть-Качка» приобрел московский актив по управлению имуществом

ЗАО «Курорт Усть-Качка» стало владельцем 100% долей ООО «Маркап», зарегистрированного в Москве. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Столичное общество занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом, а также предоставляет посреднические услуги по купле-продаже имущества. В прошлом году «Маркап» показал нулевую выручку и чистую прибыль в размере 879 тыс. руб. Ранее владельцем выступал гендиректор компании Сергей Перминов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Курорт «Усть-Качка» — многопрофильный оздоровительный комплекс, расположенный в одноименном поселении в Пермском районе. В составе курорта — семь корпусов на 2 тыс. мест, бальнеогрязелечебница, поликлиника, питьевой бювет. Входит в сеть отелей и курортов AMAKS Hotels & Resorts «Амакс», подконтрольную Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. Бренд объединяет 30 гостиниц и санаториев в 20 регионах России и Республике Беларусь.