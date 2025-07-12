Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из Европейского союза с 1 августа 2025 года. Новые пошлины будут действовать независимо от ранее введенных секторальных тарифов. Такие же пошлины будут действовать на товары из Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«30% — это намного меньше, чем необходимо для устранения неравенства в торговом балансе, которое существует у нас с ЕС»,— говорится в письме господина Трампа главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Текст опубликован на странице американского президента в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что если ЕС решит повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят «это число» к своим 30-процентным тарифам. Дефицит в торговом балансе с ЕС угрожает американской экономике и безопасности страны, отметил глава государства. США отменят тарифы, если европейские компании локализуют производство на территории США. Президент заверил, что власти США сделают все, чтобы выдать разрешения на это как можно быстрее, за несколько недель.

Аналогичное письмо Дональд Трамп направил президенту Мексики Клаудии Шейнбаум. В нем он объяснил введение новых пошлин тем, что Мексика не смогла остановить работу картелей в США.

Дональд Трамп стал ужесточать торговую политику после вступления в должность президента. Всего пошлины были введены на товары из 185 стран. Также стал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран — 10%. Затем США приостанавливали повышение тарифов для некоторых стран для торговых переговоров.

Подробнее о пошлинах США — в материале «Ъ» «Не сразу и не со всеми».