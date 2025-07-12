В Вологодской области во время крестного хода обрушился мост через реку Юг. На данный момент известно о четырех пострадавших. Не исключено, что их число может вырасти. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подвесной мост в Никольском округе

Фото: Страница главы Никольского округа в VK Подвесной мост в Никольском округе

Фото: Страница главы Никольского округа в VK

Речь идет о подвесном мосте в Никольском округе. Он соединяет поселок Дуниловский и деревню Дунилово, следует из сообщения правительства региона в Telegram. Угрозы жизни пострадавших нет, родственников оперативно оповещают об их состоянии.

Судя по публикации в группе «Онлайн Дуниловский» во «ВКонтакте», в крестном ходе участвовали несколько десятков человек. При этом проходил он, как следует из сообщения, 11 июля. 12 июля, согласно одному из сообщений епархии, должна была пройти праздничная литургия.