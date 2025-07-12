Трамп рассматривает поставки вооружений Украине на сотни миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп рассматривает новый пакет военной помощи для Украины на сотни миллионов долларов, сообщает Politico. Средства будут выделены из фонда, утвержденного Конгрессом при президенте Джо Байдене, который позволяет Пентагону передавать оружие из запасов США для поддержки Украины. В фонде остается около $3,8 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Ранее в этом месяце был приостановлен пакет помощи США, включавший 30 зенитных ракет Patriot и сотни единиц высокоточного оружия. Один из источников сообщил, что около 8 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц и 250 управляемых реактивных систем залпового огня уже начали поступать в Украину, но неясно, когда будут доставлены зенитные ракеты Patriot.

Politico связывает возможные поставки с заявлением Дональда Трампа для NBC News, в котором он анонсировал важное заявление по России в понедельник. Президент также отметил, что за американское оружие для Украины будет платить НАТО. «Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие 100%. Таким образом, отправляемое оружие поступает в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие Украине, и платит за это оружие»,— пояснял господин Трамп.