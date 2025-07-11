От Бум-банка остался только бум

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего председателя правления и совладельца коммерческого Бум-банка Каншоби Ажахова. Он обвиняется в присвоении более 600 млн руб., которые были выданы банком как заведомо невозвратные кредиты. В 2018 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию из-за рискованной бизнес-модели и сомнительных транзитных операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Бум-банке было возбуждено в октябре 2018 года в МВД Кабардино-Балкарии. В 2019 году дело передали в Главное следственное управление СКР по СКФО, где его переквалифицировали на мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Следователи заподозрили в незаконных операциях семерых бывших топ-менеджеров и акционеров банка, в том числе его председателя Каншоби Ажахова.

В окончательном варианте участникам преступной схемы были предъявлены обвинения в хищении чужого имущества, совершенном организованной группой с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По мнению следствия, фигуранты уголовного дела организовали схему по присвоению денег, принадлежащих банку. С 2016 по 2018 год, используя документы, содержащие ложные сведения о заемщиках, они составили договоры о выдаче 148 физическим лицам заведомо невозвратных кредитов на общую сумму более 608 млн руб. Впоследствии эти деньги были присвоены и распределены между собой участниками преступной схемы.

Возбуждению уголовного дела предшествовали действия Центрального банка России. В июне 2018 года регулятор отозвал у Бум-банка лицензию, посчитав его бизнес-модель слишком рискованной, и направил в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики заявление о признании Бум-банка банкротом.

Подозрения Центробанка вызвали сомнительные транзитные операции и нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов.

В ЦБ России отметили, что коммерческая организация ориентировалась на кредитование граждан, притом что в основе ее ресурсной базы были вклады населения. На момент банкротства у Бум-банка оказались обязательства перед 367 кредиторами на общую сумму более 1,5 млрд руб.

В Генпрокуратуре сообщили, что в настоящий момент на имущество обвиняемых и их близких родственников наложен арест.

Регион, в котором будет назначено слушание дела по существу, определит Пятый кассационный суд общей юрисдикции.

Александра Ларинцева, Пятигорск