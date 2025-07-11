Армия Израиля сообщила о ликвидации шести командиров ХАМАС

Шесть командиров военно-морского спецназа ХАМАС были убиты в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно с Разведывательным управлением, Агентством национальной безопасности и Южным командованием.

«Уничтоженные террористы планировали террористические акты на море против израильского гражданского населения и сил безопасности во время войны „Железные мечи“. Несколько из уничтоженных террористов участвовали в планировании жестокой резни 7 октября», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Сейчас ЦАХАЛ проводит военные операции против военно-морских сил ХАМАС. Армия Израиля блокирует «многочисленные террористические цели», включая военные корабли, склады оружия и другие связанные с ХАМАС активы.

1 июля стало известно, что Армия обороны Израиля расширила военную операцию в секторе Газа на новые районы и сообщила о ликвидации десятки «террористов и сотни объектов террористической инфраструктуры». Военное-воздушные силы за сутки атаковали 140 военный целей в анклаве.