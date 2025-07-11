В Орловской области шесть человек отравились грибами с начала года

По меньшей мере шесть случаев отравления грибами зафиксировали в Орловской области с начала года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В областном центре отравление было связано с употреблением в пищу консервированных лисичек домашнего приготовления. Остальные случаи, которые произошли в Верховском, Дмитровском, Ливенском и Орловском районах, связаны со сбором дикорастущих грибов. Один случай был зарегистрирован в мае, по два — в июне и июле.

По данным белгородского управления Роспотребнадзора, случаев отравления грибами в регионе зафиксировано не было. Остальные территориальные органы оперативно не предоставили информацию по ситуации.

Юрий Голубь