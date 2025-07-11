Житель Анапы осужден на 12 лет за участие в организации интим-салонов

Вступил в силу приговор жителю Анапы Станиславу Поддубскому, который признан виновным в вовлечении женщин в проституцию, в организации нелегальных интим-салонов, а также в похищении людей. Преступления совершены в составе преступного сообщества. Судебные акты первой и второй инстанций опубликованы в базе ГАС «Правосудие», подсудимому назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима.

Как следует из приговора Краснодарского краевого суда, преступная группировка, специализировавшаяся на организации проституции, действовала в Анапе с 2018 по 2022 год. Помимо Станислава Поддубского, который признал вину и был осужден в особом порядке, следствие выявило еще 20 злоумышленников, причастных к деятельности группировки. В настоящее время их уголовное дело находится на рассмотрении краевого суда.

По данным следствия, злоумышленники искали потенциальных сотрудниц салонов по объявлениям с высокими заработками или выявляли женщин, самостоятельно занимавшихся проституцией, после чего принуждали их работать на свою группировку. Женщин, намеревавшихся уйти, участники группировки избивали, брили наголо, обливали зеленкой, отбирали паспорта. Чтобы обеспечить покровительство полиции, участники группировки перечислили 2 млн руб. на счет сотрудника уголовного розыска. При этом злоумышленники не учли, что полицейский в тот момент уже уволился из органов МВД, поэтому никаких услуг за взятку они не получили.

Анна Перова, Краснодар