Обеспеченность торговыми площадями в Москве и Петербурге вырастет до 2025 года

Обеспеченность торговыми площадями в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году значительно увеличится после нескольких лет застоя. Согласно прогнозу Nikoliers, с которым ознакомился «Ъ», в столице показатель вырастет на 12% (до 543 кв. м на 1 тыс. жителей), в северной столице — на 5% (до 589 кв. м).

Рост связан с массовым вводом новых объектов: в Москве площади увеличатся на 56% (271 тыс. кв. м), в Петербурге после нулевого показателя 2024 года появится 136 тыс. кв. м торговых пространств.

До конца 2024 года ситуация была противоположной, так как девелоперы переносили открытие новых торгцентров. По данным экспертов, средний срок окупаемости новых торговых центров сейчас составляет 10-14 лет.

В регионах рост обеспеченности составит 2%, при этом отдельные города (Екатеринбург — 881 кв. м, Краснодар — 799 кв. м) уже опережают многие европейские столицы по этому показателю.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупатели разошлись по магазинам».