Покупатели разошлись по магазинам

Обеспеченность торговыми площадями в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году вырастет за счет массовой сдачи в эксплуатацию крупных объектов. До конца 2024 года ситуация была противоположной, так как девелоперы переносили открытие новых торгцентров. В обозримом будущем рост показателя будет происходить в регионах, где сформировался отложенный спрос ритейлеров на открытие новых магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатель в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Покупатель в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте в Петербурге

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года обеспеченность торговыми площадями в Москве вырастет на 12% год к году, до 543 кв. м на 1 тыс. человек, в Санкт-Петербурге — на 5%, до 589 кв. м, следует из прогноза Nikoliers, с которым ознакомился “Ъ”. Годом ранее в этих городах показатели, напротив, снижались: по итогам 2024 года в Москве обеспеченность торгцентрами сократилась на 5%, до 482 кв. м, в Петербурге — на 3%, до 560 кв. м, уточнили аналитики.

В целом по России в 2024 году обеспеченность торговыми площадями увеличилась на 6%, до 214 кв. м, а в 2025 году, по прогнозам консультантов, может вырасти еще на 2%, до 219 кв. м.

Рост обеспеченности торговыми площадями связан с увеличением ввода новых объектов в 2025 году, что компенсирует отставание предыдущих лет, поясняет директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова. В 2024 году в Санкт-Петербурге впервые за семь лет не было открыто ни одного нового торгцентра современного уровня, запуски были перенесены на 2025 год, подтверждает руководитель отдела исследований и консалтинга «Магазина магазинов» Андрей Сурков. В этом году объем ввода торгцентров в Москве вырастет на 56% год к году, до 271 тыс. кв. м, в Петербурге будет введено 136 тыс. кв. м новых объектов против нулевого показателя годом ранее, в российских регионах показатель вырастет на 31%, до 298 тыс. кв. м, подсчитали в Nikoliers.

Последние пять лет с ростом стоимости строительства и снижением уровня арендной платы в связи с падением трафика и товарооборотов у ритейлеров, платежи которых привязаны к проценту от товарооборота, ввод торговых площадей значительно замедлился.

Инвесторы переключились на склады, офисы и многофункциональные комплексы, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. В отдельных случаях торговые объекты переделывали в офисы или склады, поясняет руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Даже при хорошей экономике окупаемость торгцентров как инвестиционных проектов сейчас превышает возможности финансирования, говорит вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин. По его данным, в среднем новый объект окупается за 10–14 лет.

Кроме того, продолжает господин Васильев, в условиях миграционного притока само увеличение численности жителей может снижать показатель обеспеченности даже при стабильном объеме ввода новых торгцентров. Именно по этой причине обеспеченность площадями в Москве в прошлом году снижалась, говорит Юлия Кузнецова. По данным Росстата на 1 января 2025 года, численность населения Москвы составила 13,27 млн человек, что на 0,47% больше, чем среднегодовой показатель за 2024 год.

В целом уровень обеспеченности населения торговыми площадями в России находится на уровне европейских стран.

А такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Самара и некоторые российские миллионники, даже перегоняют по этому показателю европейские столицы, отмечает Павел Люлин. Например, в числе таких городов Екатеринбург, где обеспеченность составляет 881 кв. м на 1 тыс. чел., и Краснодар с показателем в 799 кв. м, перечисляет Юлия Кузнецова. Но, оговаривается она, в развитых мировых центрах, таких как Нью-Йорк, обеспеченность составляет более 2,3 тыс. кв. м на 1 тыс. человек, в Оттаве — свыше 1,1 тыс. кв. м, в Сингапуре — более 1 тыс. кв. м.

Андрей Сурков ожидает, что в будущем обеспеченность торговыми площадями будет расти. По его данным, сейчас в России на этапе строительства находится порядка 1,5 млн кв. м арендопригодной торговой недвижимости. Михаил Васильев считает, что рост показателя будет точечным в ряде регионов, особенно тех, где остается отложенный спрос со стороны ритейла.

Дарья Андрианова