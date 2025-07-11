Пострадавшего от пассажира в Шереметьево мальчика выписали из больницы

Мальчик, которого ударил пассажир в Шереметьево, выписан из больницы, сообщили в подмосковном минздраве. Двухлетний ребенок провел в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля 19 дней, 10 их которых — в коме.

«На сегодняшний день ребенок сам ест, пьет, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация. Его спасением занимались десятки врачей и медицинских сестер»,— говорится в сообщении минздрава.

Пресс-служба ведомства также опубликовала видео с выписки — на нем родители забирают мальчика из палаты с цветами в руках. На других кадрах мальчик играет в игрушки с другими детьми, находящимися в центре.

23 июня СМИ распространили видео, на котором мужчина в зоне прилета Шереметьево хватает ребенка и с силой бросает на пол. Следственный комитет России возбудил дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемый — Владимир Витиков — арестован Химкинским судом Московской области до 24 августа. На заседании он признал вину и заявил, что состоял на учете из-за шизофрении. По версии следствия, в Шереметьево мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

Мальчика вывели из комы 1 июля, а спустя два дня перевели из реанимации в общее отделение.

Полина Мотызлевская