Канье Уэста обвинили в сексуализированном насилии и принуждении к проституции

Бывшая ассистентка рэпера Канье Уэста, также известного как Йе, Лорен Пишотта подала в суд Лос-Анджелеса иск к артисту. Об этом сообщает Variety, ознакомившись с судебными документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters, Randall Hill / File Photo / Reuters Канье Уэст

Фото: Randall Hill / Reuters, Randall Hill / File Photo / Reuters

Первоначально, в июле 2024 года, госпожа Пишотта обратилась в суд с жалобой на незаконное увольнение. Она утверждала, что подвергалась сексуальным домогательствам и за отказ вступить в связь с Уэстом была уволена. Теперь в дополненном иске она утверждает, что Уэст изнасиловал ее и заставил подчиниться его сексуальным требованиям, давая ложные обещания о продвижении ее карьеры. В иске также утверждается, что Уэст склонял ее к занятию проституцией.

Истица требует рассмотрения дела судом присяжных и рассчитывает на компенсацию морального вреда, а также на возмещение утраченного дохода. Представители артиста ситуацию пока не прокомментировали.

Сегодня, как сообщает The Guardian, стало известно, что в Словакии отменен фестиваль Rubicon, на котором должен был выступить Йе. Более 3,5 тыс. словаков подписали петицию с требованием отменить его выступление, назвав его частые восхваления Адольфа Гитлера оскорблением исторической памяти и прославлением насилия.

Семен Тумайкин