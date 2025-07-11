Членкор РАН Сергей Абрамов приговорен за экстремизм

Переславский районный суд приговорил члена-корреспондента Российской академии наук Сергея Абрамова к штрафу в 450 тыс. руб. по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). С учетом нахождения подсудимого под домашним арестом штраф снизили до 150 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Судом установлено, что подсудимый, осознавая, что НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией) признана судом экстремистской организацией, ликвидирована, ее деятельность запрещена на территории России, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года сделал семь переводов со своего расчетного счета на счет указанной организации на общую сумму 7 тыс. руб. , тем самым умышленно предоставил средства, заведомо предназначенные для обеспечения деятельности экстремистской организации»,— сообщили в пресс-службе суда.

Сергей Абрамов вину не признал и настаивал, что неизвестный оформил от его имени подписку на перевод.

«Обвинение, которое мне выдвинуто, я с ним не согласен, и имею на это веские основания. Это четвертый раз, когда меня пытаются в чем-то обвинить, но впервые это зашло так далеко. Надеюсь, разберутся. Мне это вреда не принесет, это принесет вред России»,— сказал «Ъ-Ярославль» Сергей Абрамов в ноябре 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов с апреля по октябрь 2023 года находился под домашним арестом. В ноябре следствие ходатайствовало в суде о назначении ученому стационарной судебно-психиатрической экспертизы, ходатайство было удовлетворено. Экспертиза проходила в декабре 2023 года, согласно заключению, господин Абрамов был признан вменяемым.

Сергей Абрамов — доктор физико-математических наук. С 2003 по 2022 год он был исполняющим обязанности директора и директором Института программных систем, который находится в селе Веськово Переславского округа Ярославской области. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства «Скиф». Также является лауреатом ряда других премий.

Алла Чижова