Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках модели нового поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mazda Фото: Mazda

Накануне состоялась премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения. При других обстоятельствах это, безусловно, стало бы главным событием недели для нашего автомобильного рынка. Впервые модель была показана на Франкфуртском автосалоне в сентябре 2011 года и уже спустя несколько месяцев оказалась в салонах официальных дилеров Mazda в России. К слову, цена японского кроссовера тогда начиналась от 900 тыс. руб. В 2014 году сборка Mazda CX-5 началась на предприятии японской компании во Владивостоке. О том, насколько машина была у нас популярна, напоминать не буду. И тому причиной был не только запоминающийся дизайн Kodo — «Дух движения». На модели стартовала технология SkyActiv, прежде всего нацеленная на снижение массы всех узлов автомобиля, без потери эффективности мотора и безопасности кузова.

Сегодняшняя премьера — это не обновление, а именно модель нового поколения. Кроссовер прибавил в габаритах по всем показателям. Колесная база увеличилась на 8 см, что положительно сказалось на комфорте пассажиров второго ряда. Автомобиль и внешне выглядит солиднее, экстерьер перекликается со старшей моделью Mazda CX-90, дебют которой состоялся в прошлом году. Под задним бампером теперь видны два раздельных патрубка выхлопной системы, хотя мотор остался прежним — бензиновый 2,5-литровый, развивающий 190 л. с. Двигатель сочетается с шестиступенчатым автоматом. Привод может быть как передним, так и полным. Проектирование и производство автомобилей — процесс долгий. Относительно модели предыдущего поколения количество физических переключателей сократилось, управление рядом функций автомобиля теперь доступно только через экран медиасистемы. То есть не успели подстроиться под новый тренд — возвращать в автомобили кнопки и «крутилки». В тех странах, где марка Mazda представлена официально, продажи нового кроссовера CX-5 начнутся уже ближайшей осенью.

Дмитрий Гронский